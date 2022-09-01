加速通訊傳播創新應用 數位部向民眾徵求百件計畫

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（中央社記者蘇思云台北1日電）數位部部長唐鳳今天表示，「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」中，希望透過數位通傳技術進行創新應用，規劃向民間徵件至少100件計畫，目標希望提升社會價值暨產值達新台幣100億元。

唐鳳今天早上快篩陽性，不過下午仍親自出席數位部的首場視訊記者會。唐鳳表示，第4期前瞻基礎建設特別預算中數位部新增2計畫。一項是「通訊傳播創新科技應用發展及基礎環境建置計畫」，2年經費13億元，主要是希望透過數位通傳技術來做創新應用，希望打造具備產值、高社會價值、也可以跨境提供的服務，規劃向民間廣徵至少100案構想計畫。

其中，跨部會、跨業別公司協作，打造至少10件民眾有感案例，另外至少10件是5G應用案例。

唐鳳舉例，像是聽力與語言障礙的民眾，可能打電話、接電話時會有困難，或許通傳業者可以透過提供手語視訊轉譯服務（VRS），讓聽語障人士透過低延遲、高頻寬的手語轉譯方式，在使用服務上更為方便。這部分產值可能只有傳遞服務的費用，但社會價值很高，還可以量化。

在相關目標上，唐鳳表示，希望提升社會價值暨產值達100億元，並帶動通傳創新應用投資金額達30億元。

此外，另一項計畫為「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，2年期程經費約5.5億元，主要是緊急狀況發生時，台灣通訊網路可以透過非同步軌道衛星（其中也包含低軌通訊衛星），確保訊息可以順暢傳遞。

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唐鳳表示，考量目前非同步軌道衛星尚未在台灣提供商用服務，因此規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。

媒體關注數位能力有學用落差現象，數位部在相關業務上如何推動培育數位人才。唐鳳表示，第4期前瞻預算中有2個計畫關於人才培育，主要是延續第3期的內容，一是數位人才淬煉計畫，培養AI智慧應用人才，經費約5億元；二是數位及特殊技術人才發展計畫，牽涉台美國際交流合作，經費約1億元。（編輯：潘羿菁）1110901