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遠傳friDay影音攜大螢夥伴 再攻居家娛樂市場

2022/9/1 18:53
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（中央社記者江明晏台北1日電）在家使用大螢幕電視觀賞影劇的人數近倍數成長，遠傳電信friDay影音今天宣布，攜手台灣串流裝置品牌OVO策略合作，透過新一代易視界系統，首創「開機直看追劇APP」，瞄準居家娛樂市場。

遠傳friDay影音統計，近年受疫情影響，平台收視人數逐年攀升，在家使用大螢幕電視觀賞影劇的人數更呈近倍數成長，線上影音串流服務已然成為民眾居家娛樂重點選擇。

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遠傳friDay影音今天宣布，攜手台灣串流裝置品牌OVO，推出全新產品廣色域4K電視TA55，透過新一代易視界系統首創「開機直看追劇APP」，開機就自動打開最常看的影音APP，可提供習慣用大電視看線上串流影音觀眾友善的體驗。

遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮表示，現在越來越多人用電視追劇，遠傳friDay影音由於持續引進適合闔家觀賞的內容，以及進一步提升電視版的畫質，今年上半年大螢電視的收視人數較去年成長逾8成。藉由此次與OVO合作，讓遠傳friDay影音的觀眾可在家透過大螢幕觀賞高畫質影片。（編輯：林淑媛）1110901

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