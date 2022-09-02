純網銀首家 LINE Bank推轉貸服務拓展產品線

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（中央社記者吳家豪台北2日電）全台超過百萬用戶的純網路銀行LINE Bank持續拓展產品線，去年4月開業推出分期信貸，今年上半年推出可隨借隨還的臨用金，今天宣布全新轉貸服務上線，最低利率1.68%起，成為國內首家推出轉貸服務的純網銀。

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LINE Bank總經理黃以孟透過新聞稿表示，LINE Bank根據用戶需求逐步完備產品線，最新的轉貸服務可以幫用戶減輕還款壓力，將貸款餘額從借款利率較高的銀行，轉到像LINE Bank這樣提供貸款利率優惠的銀行，能讓用戶的資金壓力變小，調度資金更加輕鬆。

根據LINE Bank觀察，許多民眾名下有多筆信貸，各有各的還款日期，如果生活忙碌忘記還款，將導致自身的信用受到影響。透過LINE Bank轉貸，將所有貸款重整成一筆借貸，可省去分開繳付借款帳單的麻煩，核貸後隨時點進LINE Bank App即可掌握每期應繳金額。（編輯：楊凱翔）1110902