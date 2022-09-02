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美公布8月就業數據 美股開盤小漲

2022/9/2 22:47
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國政府數據顯示，全美8月非農就業人口新增31萬5000人，較7月增長放緩，但略高於原先預期的30萬新增人數，而工資增長降溫和失業率略升，緩解了對於通膨的部份擔憂，美股主要指數今天開盤小漲。

美國勞工部報告顯示，全美在7月非農就業人口意外激增52萬6000人後，8月增加31萬5000個非農就業人口，相較7月而言增長大幅放緩。

不過，美國8月非農就業人口增幅，與經濟學家先前預期一致，甚至優於預期。經濟學家先前在路透社調查中預估，美國8月將新增30萬非農就業人口。

此外，美國勞工部報告也指稱，即使步調放緩，就業人口增加仍高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準。

道瓊工業指數上揚192.08點或0.61%，開在31848.50點。

標普500指數上漲27.81點或0.70%，開在3994.66點。

那斯達克指數揚升114.01點或0.97%，開在11899.14點。（譯者：陳正健）1110902

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