光隆實業訂單看到明年 越南印尼廠將擴產

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雖然全球面臨高通膨，但光隆實業董事長詹賀博（圖）表示，原有客戶訂單能見度持平，沒有衰退跡象，且預估新增歐洲、澳洲、紐西蘭等客戶後，公司將保持正成長。中央社記者賴言曦攝 111年9月5日

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（中央社記者賴言曦北5日電）戶外機能服飾大廠光隆實業今天召開法人說明會，經營團隊表示，今、明年預估將增加4至5個新客戶，為營收帶來數字樂觀的挹注，目前訂單看到明年上半年，另預計在越南、印尼擴充產能。

光隆實業今年上半年稅後淨利新台幣4.4億元，年增69%，創同期歷史新高；上半年成衣營收比重逾50%；光隆董事長詹賀博表示，目標2026年成衣營收比重達70%，帶動未來5年成衣事業部營收以雙位數幅度成長。

光隆策略長徐立亭表示，光隆今年、明年有望增加4到5個新客戶，主要來自同業轉單或品牌開發新產品線等，當中部分客戶已經進行試單，其他客戶預計最快今年底下單，有望為光隆營收帶來數字樂觀的挹注，目前訂單能見度已可看到明年上半年。

關於通膨對市況影響，詹賀博指出，原有客戶訂單能見度持平，沒有衰退跡象，光隆過去主攻北美市場，預估新增歐洲、澳洲、紐西蘭等客戶後，即便全球面臨通膨，但新客戶在光隆基期為零，因此公司仍可保持正成長。

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詹賀博也提到，品牌近期會以小批量下單，後續再視終端需求決定是否追加訂單，但這種模式反而對光隆有利，主因是光隆產線彈性大，小批量訂單也有相同獲利表現，反而可爭取更多訂單，加上客戶雖然是中小型品牌，但消費者黏著度高，反而相對不受通膨影響。

產能布局方面，詹賀博說明，光隆規劃在越南合資廠新增15至20條產能，本廠擴充10條生產線，印尼則正在尋找興建中廠房做合資；由於皆是就現有廠房進行布局，因此資本支出有限。（編輯：楊凱翔）1110905