昇陽半導體斥資72.8億中港廠啟動量產 12吋再生晶圓產能全球第一

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）經濟部今天表示，昇陽半導體加碼投資新台幣72.8億元設立中港分公司，所打造的世界首座自動化及智慧化晶圓再生製程工廠，今天舉行量產啟動儀式，使其12吋再生晶圓產能躍居全球第一。

經濟部發布新聞稿指出，昇陽半導體看好台灣半導體晶圓製造發展，在台中港科技產業園區打造全球首座自動化、智能化及永續化的晶圓再生製程工廠，以因應長期結構性缺工問題，並創造循環經濟。

經濟部表示，昇陽半導體在中港廠產能加入後，加上竹科廠既有產能，其12吋再生晶圓產能將躍居全球第一，同時也與供應商共同開發全新測試晶圓，希望藉由產線互補的優勢提升邊際貢獻，並延伸至海外客戶。

此外，昇陽半導體中港廠量產啟動後，可提供近150個就業機會，並預計於明年持續加碼投資再增建新廠房。

經濟部表示，為協助昇陽半導體公司能順利開工量產，中港分處在投資送件、廠房建築及使用執照、開工檢查、工廠登記等作業，都以單一窗口一條龍方式提供最速行政協助。

經濟部表示，隨著與客戶共同開發12吋半導體晶圓薄化，及高頻切換與快充市場持續擴大，相信昇陽半導體未來營運能持續成長，並持續站穩台灣再生晶圓製造、薄化指標大廠地位。

昇陽半導體中港廠主要從事半導體晶圓再生業務，包含晶圓的剝膜、拋光及清洗技術，能以最有效率方式再生晶圓，創造更高價測試晶圓，藉以提高晶圓製造廠的效率及服務。

昇陽半導體今天量產啟動儀式，由董事長楊敏聰主持，經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳、中港分處分處長梁又文、及台灣各大半導體公司代表等到場致賀。（編輯：楊蘭軒）1110905