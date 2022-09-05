IC設計廠多家8月營收創18個月低 南亞科42個月低點

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）半導體供應鏈調整庫存，多家IC設計廠8月營收滑落，譜瑞-KY、威鋒、九齊及創惟皆創下18個月來新低，記憶體廠南亞科更創42個月低。

受高通膨、俄烏戰爭等因素影響，包括電視、手機、筆記型電腦等產品市場需求趨緩，半導體供應鏈籠罩在庫存調整陰霾下，多數半導體廠營運面臨下滑壓力。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY、威鋒及創惟8月營收分別滑落至14.78億、2.06億及1.74億元，同創18個月低，月減15.77%、3.33%及16.67%。

微控制器（MCU）廠九齊8月營收1.12億元，創2021年3月來新低，月減14.12%。微機電麥克風廠鈺太8月營收1.41億元，為28個月來新低，月減22.09%。

南亞科在動態隨機存取記憶體（DRAM）產品銷售量、價齊跌下，8月營收滑落至34.19億元，創42個月新低，月減22.23%，較去年同期減少58.35%。

多數半導體廠第3季營運展望保守，譜瑞-KY預估，第3季營收將約1.5億至1.66億美元，將季減23%至31%。南亞科也認為，第3季營運會比較有挑戰。（編輯：張均懋）1110905