卞志祥接任台灣微軟總經理 擬深耕5大產業

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台灣微軟新任總經理卞志祥今天表示，未來5年將深耕金融、醫療、製造、公共事業、零售等5大產業，目前國際上5G ORAN（開放式無線電接取網路）、電動車兩股力量明顯解構，是台灣產業切入的機會，看好台灣將重新領導高科技發展。

卞志祥原本擔任台灣微軟大型企業商務事務群總經理，從今年7月1日起接任台灣微軟總經理，領導微軟在台灣的策略布局、營運與業務發展，為台灣微軟睽違15年後再次提拔內部優秀人才擔任總經理，今天舉辦媒體見面會。

談到上任後對台灣微軟的規劃，卞志祥說，無論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、中國封城或俄烏戰爭，都非常清楚看到全球典範移轉，例如供應鏈從長鏈變成短鏈，帶來嚴峻挑戰，產業也出現「K型」發展，不僅有轉型成功的企業一路往上，也有企業無法度過難關而衰退。

他說，台灣微軟的目標是驅動協同合作商業模式，協助產業上雲，賦能開發團隊，並提供人工智慧（AI）模型與數據整合解決方案。針對金融、政府、醫療這3個屬於高度法規限制的產業，台灣微軟會透過雲端應用，協助產業把系統從地端移往雲端，進行數位轉型。

卞志祥指出，未來5年台灣微軟在金融、醫療、製造、公共事業、零售等5個產業會走得非常深入，除了垂直深耕之外，還要水平擴張，透過微軟全球夥伴生態鏈，協助中小企業轉型。

談到對今年下半年到明年景氣的看法，卞志祥指出，產業供過於求的確影響市場，長鞭效應已來到最高峰，接下來包括去化庫存、物流和終端銷售等問題漸漸緩解後，應該會看到利基型產品先復甦，但市場資金確實比較緊，包含美國聯準會（Fed）升息等情形，讓投資人心態更保守。

在這樣的市場景氣與環境下，微軟發現從大型、中型到傳統企業，都思考如何運用新科技加速優化自己的生產競爭力。卞志祥表示，大部分企業主過去2年看到客戶需求正在改變，內部人員組成與所需技能的差距正在拉大，因此看到越來越多企業認真思考，如何運用更具彈性和成本效益的雲端工具去加速數位轉型。

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他也提到，台灣在產業環境中具備3大優勢。首先是人才優勢，台灣人有很高的忠誠度、教育水準高、態度認真負責。其次，台灣是全世界極少數擁有軟體、硬體及韌體整合能力的科技聚落，越來越多台灣大型ODM/OEM或以製造為主的大型公司開始大量擁抱軟體。第三，台灣擁有串接全球供應鏈的力量，有強大的敏捷性和彈性，可帶動典範轉移。

卞志祥表示，台灣對於新技術原型（prototype）實作能力極強，40多年前微軟和英特爾共同創立Wintel王朝，帶動台灣40年來產業急速發展。現在又出現類似的發展機會，因為國際上兩股力量明顯解構，第一個是5G ORAN，打通產業鏈產生新價值，另一個是電動車，是台灣產業切入的機會，看好台灣將重新領導高科技發展。（編輯：蘇志宗）1110905