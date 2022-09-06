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台船攜手前端風電 打造海龍風場水下基礎工程

2022/9/6 16:42
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（中央社記者賴言曦台北6日電）台船公司為積極參與經濟部離岸風電政策推展，承接海龍2號風場案63支水下鋼管樁的製造，以及對業主確保產能供應，擇定與前端離岸風電設備製造公司（前端風電）合作，將攜手完成海龍風場水下基礎基樁。

台船董事長鄭文隆及前端風電董事長粟明德今天舉行簽署合作儀式，另外，台船與比利時商合資成立的台船環海與海龍業主的海事統包工程也已洽談到最後階段，最快在9月底達成協議。

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台船透過新聞稿表示，台船具備承製沃旭能源公司（Ørsted））大彰化東南及西南第1階段離岸風場案水下基礎鋼管樁實績，前端風電在國內也具備離岸風場鋼管樁筒節（section）製造實績。

鄭文隆指出，台船已於8月董事會調整組織，成立3大事業專案組織，分由3名副總經理擔任執行長，海工事業也是其中一環，將全力配合經濟部政策，推動離岸風電產業，以如期如質完成離岸風電建置目標，創造綠色經濟產業價值，達成台灣環境永續的願景。（編輯：張均懋）1110906

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