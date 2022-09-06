美國商會喊話台灣開放國門 檢討入境檢疫3+4措施

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）台灣將自9月12日起恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇。台灣美國商會今天對此表示肯定，並向指揮中心喊話開放國門、檢討「3+4」入境檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在5日宣布，自9月12日開始，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇，而入境總量上限仍維持每週5萬人。

美國商會今天發布新聞稿表示，熱烈歡迎指揮中心宣布將恢復美國等國家國民免入境免簽待遇，採取此行動主因為促進正常經濟及社會活動之需要。

美國商會認為，在這個重要時刻，面對全球經濟的困境以及地區性的挑戰，合理開放國門，能協助台灣維持經濟成長與穩定發展。

美國商會回顧，在過去9個月來，基於以透明與效益的考量為本商會基本政策之一，美國商會向政府強調恢復免簽制度，而恢復免簽待遇也傳達一個重要訊息，就是台灣有意願重新參與正常國際交流。

美國商會強調，除商業或經濟的因素外，現在正是關鍵時刻開放國門歡迎旅客來台灣，並鼓勵指揮中心檢討「3+4」入境檢疫措施的需要，並調高入境人數的限制。

根據指揮中心規定，台灣目前的入境檢疫措施，仍維持3天居家檢疫及4天自主防疫，亦即所謂的「3+4」隔離規定，後4天自主防疫檢疫處所規定為「1人1室」。（編輯：黃國倫）1110906