東陽8月營收17.68億 創4年來同期新高

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（中央社記者張建中新竹7日電）汽車零配件廠東陽自結8月合併營收新台幣17.68億元，創2018年以來同期新高。

東陽今天公布8月自結合併營收17.68億元，雖然較7月18.59億元下滑約4.9%，但比去年同期14.88億元成長約18.7%，為2018年來同期新高。

其中，東陽售後維修市場（AM）事業8月營收13.07億元，較去年同期成長22%，前8月累計自結營收100.09億元，較去年同期成長17%。

東陽原廠委託製造（OEM）事業8月自結營收4.6億元，較去年同期成長10%，前8月自結累計營收40.61億元，較去年同期成長20%。

東陽累計前8月合併營收140.7億元，較去年同期119.43億元成長17.81%，創2020年來同期高點。

東陽指出，近年積極開發電動車市場及輕量化、智能光電加飾技術產品，除配套前15大車廠現有的電動車產品之外，也開拓具發展潛力的新車廠。

東陽積極開拓海外市場，在OEM市場著重中國大陸和東南亞等新興國家；在AM領域，東陽擴大及滲透全球銷售與發貨通路，特別是中國大陸、印度及東歐市場。

在AM產品全球布局，東陽指出，設立於中國大陸、美國和義大利的AM製造廠，可讓客戶容易取得所需產品，會持續併購AM公司，取得市場競爭的控制主導權。（編輯：楊凱翔）1110907