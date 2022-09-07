林伯豐：台灣是獨立電網 應重新思考核能議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北7日電）對於近期部分國家核能政策轉向，三三會理事長、台玻董事長林伯豐今天受訪表示，台灣是獨立電網，應重新考慮核能議題，如今時局變遷，核電有其需要，應讓民生、工業都有適當的用電。

面對全球能源價格持續上漲等挑戰，日本與歐洲多國，對核能議題態度、政策轉向。如德國決定延後關閉原本預計在年底除役的2座核電廠，為冬天供電可能吃緊做準備。

林伯豐今天出席「工商協進會第26屆第2次理監事聯席會議」前受訪，對於能源政策議題，他表示歐洲已認為核能是綠電之一，台灣應思考能源政策該如何發展。

林伯豐說，過去台灣是發展較大型的核電廠，如今微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）或是日本，都有投資規模較小的核電已在運作；台灣是獨立電網，應重新考慮核能。

林伯豐強調，隨著時局變遷，過去反核有其想法，現在則是有核電的需要，政府應該想清楚，如何讓民生、工業都能有適當的用電。

關於全球央行升息、匯率波動議題，林伯豐認為全世界都在升息，能認同並理解台灣配合升息，而台灣匯率應貶值多少，要以台灣的主要工業出口競爭對手韓國來比較，來保護台灣出口。

林伯豐也表示，紓困條例應再延長施行，政府應繼續協助紓困、防疫，而不同行業有不同狀況，產業要自己努力，政府也應對紓困行業給予不同的融資、政策支持。

至於兩岸議題，林伯豐主張應恢復海基、海協兩會溝通，讓國台辦與陸委會有交換意見的機會。

對於中國四川日前地震，林伯豐對傷亡者表示慰問，並說明台玻在四川此次的地震中，並未受到損失。（編輯：楊蘭軒）1110907