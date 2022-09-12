施俊吉：台灣通膨率下降 料央行9月升息幅度不大

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（中央社記者張璦台北12日電）市場緊盯美國聯準會（Fed）與台灣央行下週利率決策，台灣金聯董事長施俊吉今天指出，聯準會料將升息3碼，但台灣通膨率逐漸下降，央行升息急迫性沒有那麼大，即使跟進調高利率，幅度也不會太高。

關於台美利差，施俊吉指出，美國利率若來到3.75%，台灣如果還是維持現在水準，利差擴大，外資大概不太有意願重回台灣，今年以來外資已賣超台股新台幣1兆多元，就是因看準美元升值趨勢，「發現匯出去就賺錢」，所以今年金融資產幾乎跌入熊市，但美元獨強。

施俊吉表示，聯準會9月升息幅度會到3碼，華爾街也相信如此，因此美股提前反應，近幾個交易日上漲，牽動台股走揚。

他指出，台股從今年1月到達歷史高峰1萬8000多點之後，在6月中旬跌掉20%，按照定義進入所謂熊市，今天台股上漲200多點，但相對高點仍下跌19%左右，所以台股確實從6月以來呈現低迷狀態。

施俊吉說，這是因為「美股好、台股不可能不好，美股糟、台股不可能不糟」，近年台股與美股連動，所以後續端視美國通膨、聯準會經濟政策，是否能引導美國走出健康未來，屆時台股就能恢復原來樣貌，在這之前，很難預測台股何時重返高峰，須繼續觀察。（編輯：張均懋）1110912