麗嬰房啟用子品牌跨境電商 布局海外華裔市場

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣母嬰品牌麗嬰房看準海內外華裔市場對東方文化的喜好，設立子品牌YUAN圓，近期正式開啟品牌獨立網站，並預計於10月啟用跨境電商，以國際速運開拓國外華裔市場。

近幾年疫情重創實體通路，網路購物已是不可缺少的生活日常，品牌數位化成為趨勢，為了更貼近現代父母的消費習慣，麗嬰房已在中秋節這個對華人具代表性的重要節日，開幕YUAN圓品牌官方網站，並預計於10月開啟跨境電商服務。

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麗嬰房表示，自2020年起，已陸續於部分百貨門市開設Yuan品牌複合店，測試市場接受度，後來2021年4月有機會至信義誠品開Pop-up store，發現東方風格商品很受華裔族群、對中國刺繡印花偏愛的小眾族群喜愛，所以開始以少量精緻商品定位，針對送禮及重視儀式感情境進行包裝，也因此想服務更多的海外華裔族群，開啟跨境電商之路。

麗嬰房目前旗下Yuan品牌複合店共有8家，還有一家為信義誠品形象店1家，一共9家。（編輯：林興盟）1110913