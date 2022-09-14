升息導致壽險業淨值比未達標 保險局將研究對策

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（中央社記者謝方娪台北14日電）美國猛烈升息，帶動債券殖利率狂飆，衝擊壽險業淨值，若今年底仍有壽險淨值比因升息因素未達標，金管會主委黃天牧今天鬆口，若是外在環境影響，要替保險公司設想，會先請保險局研究監理對策。

美國猛烈升息，壽險業持有債券部位跌價，上半年整體壽險業淨值蒸發新台幣1.47兆元，有3家壽險淨值比跌破3%紅線。

市場關注，美國升息態勢未歇，今年底若有壽險連2期淨值比未達標，依法將必須提出增資等財務及業務改善計畫。

黃天牧今天出席經濟日報「第13屆權民搶百萬權心權力創造財富」啟動記者會，會後接受媒體採訪表示，壽險淨值比下滑，並非源自本身經營問題，而是外在環境影響，若今年底還有壽險因升息因素導致淨值比連2期未達標，會先請保險局進行研究。

黃天牧指出，「若是外在環境影響，我們也要替保險公司設想」。

媒體追問，言下之意是否代表金管會將有監理寬容措施、不會強制要求壽險增資，黃天牧回應，金管會會在法規範圍內進行平衡考慮。

黃天牧說，距離今年底還有幾個月時間，金管會還在觀察，會針對市場情形及保險公司經營情況進行綜合考量。

他也解釋，壽險業淨值變化，主因接軌IFRS 9時選擇會計政策，因後續利率變動產生影響，不過這是過渡期，且保險公司清償能力並非僅看淨值，還要看壽險是否有能力承擔理賠的流動性。

他指出，在壽險業2026年接軌IFRS 17前，勢必會有資產和負債面比較不均衡的現象，也許可以思考保險業其他經營資訊提供外界參考。

保險業每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報資本適足率（RBC）及淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得連2期低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。（編輯：潘羿菁）1110914