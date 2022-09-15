近10年民眾捐款國庫共6500萬元 同1人捐89次創紀錄

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（中央社記者張璦台北15日電）根據財政部統計，近10年民眾捐款國庫共計新台幣6500萬元，單筆最大金額為10年前的2312萬元；捐款次數方面，扣除未具名的捐贈後計479筆，其中由同一人捐贈的次數最高紀錄為89次。

財政部統計處官員表示，從統計數據來看，捐贈次數達89次的這名民眾，捐出金額合計超過37萬元，每次大致落在數千元；且從103年起，每年有多次捐款，近2年幾乎定期每個月捐。

財政部統計處今天發布統計通報指出，民眾捐款給國家可分為「指定用途」與「未指定用途」，若屬於指定用途捐款，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用；未指定用途捐款悉數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

統計處表示，近年民眾主動捐款且未指定用途件數上升，109年、110年逾百件，分別為126件、165件；捐款金額以101年的3339萬元最多，其次為105年859萬元，103年810萬元，原因都是大額捐款挹注，分別為2312萬元、600萬元及563萬元。

統計處指出，自101年累計至今年6月，捐款金額共6500萬元，且近4年採未具名方式，包含捐款人無公開姓名意願者，捐款比率愈來愈高，110年達6成3。

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統計處進一步分析近10年715筆對國庫捐款金額結構，近7成民眾捐款金額在萬元以下，其中以金額1000元至5000元為最大宗、占36.8%，其次為未滿千元占17.1%；萬元以上則以1萬元至5萬元居多、占17.1%，百萬元以上有8筆、占1.1%。

捐款次數方面，扣除未具名的捐贈後，計有479筆，由同一人捐贈的次數最高紀錄為89次，次高為65次，第3高為62次，22次、21次則各有1人。（編輯：潘羿菁）1110915