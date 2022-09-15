台積電挺汽車業產能足 籲車用晶片廠建立緩衝庫存

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電車用暨微控制器業務開發處處長林振銘今天表示，台積電有完整技術與足夠產能支持汽車產業，他建議車用晶片廠要建立緩衝庫存，只要能夠好好做好規劃，相信不會有晶片短缺問題。

林振銘今天出席全球智慧車高峰論壇，說明汽車產業的變革和半導體未來成長的機會。他說，現在幾乎每個國家都在推動電動車，雖然電池成本攸關電動車能否大力推廣的關鍵因素，不過，電動車晶片前景依然看俏。

林振銘表示，車用IC市場可望自2021年的410億美元，成長至2026年的850億美元，年複合成長率達16%，內部預估2030年更將達1350億美元，市場規模可能比手機更大。

台積電已備妥相關技術，邏輯方面已有N5A製程，射頻方面有N6RF，林振銘說，16奈米以後要用新記憶體，預計明年有產品設計定案，感測器方面未來將推進到65奈米及40奈米。此外，台積電也投入分離式元件與氮化鎵（GaN）開發。

林振銘特別針對前幾年車用晶片荒的情況提出說明，他表示，汽車供應鏈相當複雜，至少比智慧手機複雜10多倍。2020年，當車廠停產，每層的供應鏈都向供應商砍單，當電腦與智慧手機業者接收釋出的產能後，車用晶片廠回頭下單，已拿不到產能。

林振銘強調，車用晶片生產週期要5個月，客戶在提出需求後，要5個月後才能交貨，若要擴產或建新廠要更久時間。

林振銘說，2020年車用晶片客戶砍單，儘管產線當時已轉供應電腦與智慧手機業者，但面對後來車用晶片客戶回頭下單，台積電2021年還是花了非常多的力氣，增加50%產能供應車用晶片客戶，並每年持續加碼支持汽車產業。

他表示，台積電有完整技術、足夠產能支持汽車產業，希望車用晶片廠能夠做好計畫，建立緩衝庫存，相信就不會有晶片短缺問題。（編輯：楊凱翔）1110915