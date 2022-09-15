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殼牌CEO范柏登年底卸任 再生能源主管薩萬接班

2022/9/15 21:33
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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國能源巨擘殼牌石油公司（Shell）今天宣布，執行長范柏登（Ben van Beurden）將於年底卸任，並由再生能源部門主管薩萬（Wael Sawan）接任。

法新社報導，殼牌公司在聲明中指出，范柏登擔任執行長職務將滿9年，將由集成氣體、再生能源及能源解決方案的部門負責人接任。

殼牌董事長瑪肯西（Andrew Mackenzie）表示，范柏登「可以自豪地回顧他在殼牌39年的非凡職涯。」

瑪肯西也說：「過去10年當中，他一直是殼牌能源事業的轉型先鋒，以實現2050淨零排放」，並「讓一家財務穩健且盈利的公司，擁有健全的資產負債表、非常穩健的現金流以及一套強有力的成長選項」。

64歲的范柏登領導這家能源巨擘經歷一段動盪時期，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖而嚴重影響需求，油價隨之暴跌，市場氣氛一度變得消極。

後來因烏克蘭戰爭、各國解除疫情封鎖，油價大幅反彈，2022年第2季的淨利已飆升超過5倍來到180億美元（約新台幣5613億元）。

今年俄羅斯入侵烏克蘭時，范柏登更不計代價地撤出在俄羅斯的天然氣及石油營運。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110915

范柏登
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