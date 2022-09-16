機械公會：新台幣應貶至32元 拉近與日圓距離

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，新台幣兌美元匯率應該要貶到32元，才能拉近與日圓的距離，預估今年台灣機械業出口值年成長約10%，第4季到明年第1季訂單能見度不佳。

外貿協會與機械公會今天下午舉辦台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）與台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）展前記者會，機械公會理事長魏燦文、台中精機董事長黃明和等業界人士受邀出席。

展望下半年機械業景氣，魏燦文會前接受媒體短暫採訪表示，中國大陸需求下滑，加上日圓貶值，從第3季開始到明年第1季，台灣機械廠商接單多少受到影響，不過大家努力，希望今年接單狀況較去年持平。

談到新台幣兌美元匯率，魏燦文表示，應該要貶到32元，才能拉近與日圓貶值的距離，因為日圓貶值幅度太多，這使得日本機械產品的性價比比台灣好。

魏燦文也說，中國大陸需求明顯下滑，原先是台灣機械產品出口排名第1，現在可能下滑至第2，廠商逐漸朝美國市場布局。

展望今年台灣機械業出口值表現，魏燦文預期，今年成長幅度大約在10%左右，「希望不要掉太多」，應該不會像去年年成長20%，第4季到明年第1季訂單能見度不佳。

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TaipeiPLAS與ShoeTech Taipei將於9月27日至10月1日在南港展覽館舉辦，將有300家參展廠商使用1300個攤位。

機械公會先前指出，受美元強勢升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率近日回貶，今年累計貶幅超過11.6%，但鄰近國家如日本貶幅更大，今年貶幅已達25.8%，對於台灣機械設備海外接單能力已造成嚴重影響，公會建議，政府宜放手讓新台幣持續貶值，維持台灣產品出口競爭力。（編輯：翟思嘉）1110916