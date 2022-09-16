深耕工業轉型 日月光攜手南部3大學研發自動化技術

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）日月光集團深耕工業轉型，展開自動化產學技研合作，攜手成功、中山及高雄科技大學展開IIoT數據中台架構最佳化、聲紋辨識廠務設備異常預警、智能搜尋影像查找系統等專案合作。

日月光與國立成功大學、中山大學和高雄科技大學今天舉辦自動化技術研究合作線上成果發表會，邀請國立成功大學教授蕭宏章、國立中山大學教授林俊宏、副教授張雲南、國立高雄科技大學教授陳彥銘等人進行專案的分享與交流。

日月光高雄廠資訊處資深處長陳俊銘表示，因應資源與人才短缺及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對全球產業的影響，敏捷與永續適應變化成為企業的常態，逐步以智慧製造未雨綢繆、提前布局，強化回應能力，關鍵技術在於工業物聯網（IIoT）。

日月光高雄廠副總經理李政傑指出，全球目前面臨科技倍速成長，氣候變遷與市場全球化趨勢，數位轉型需求加劇。為持續擴大技術量能，這次合作3項專案，分別為IIoT數據中台架構最佳化、聲紋辨識技術應用廠務設備異常預警、智能搜尋影像查找系統。

李政傑指出，過去生產線的資料只有當站使用，然而處理海量資料，需要龐大的計算能力，及較快的處理速度。透過高性能數據中台資料模型服務，降低60%數據整合週期、提升至少5倍的數據處理量，達到跨站點資料串連，藉由AI演算法，快速找出影響生產線良率及效率的關鍵因子。

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聲紋辨識技術是透過AI學習手法設計預警系統，透過聲紋預測保養時程，提升設備運轉效率降低能耗，並可辨識人員無法察覺的氣體洩漏，當檢測出異常聲音時，系統將即時通知人員，將可能造成的損害降到最低。

智能搜尋影像查找系統，透過即時分析影像檔案，做為監控影像的搜尋輔助系統，利用AI辨識物件及神經語言規劃（NLP），設定物件或事件，主要監測人員違規偵錯，以系統取代人力耗時調閱，自海量數據快速搜尋目標物件，強化第一道風險管理防線，自行監督功能，以預警通知及早採取因應措施。（編輯：黃世雅）1110916