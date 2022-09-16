強勢美元吸金 8月散戶人民幣存款餘額連18降

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北16日電）強勢美元來襲，在有著「雙率雙升」題材的美元面前，人民幣黯然失色，散戶也一去不回頭。中央銀行今天公布8月人民幣存款餘額降至人民幣2225.38億元，其中散戶人民幣存款更是連18降。

中央銀行今天公布8月人民幣存款餘額為2225.38億元，月減15.04億元，創下2014年2月以來、逾8年半新低紀錄；其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額減少14.41億元，降至1922.07億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額則微幅下滑至303.31億元。

央行官員說明，DBU的個人戶、法人戶存款餘額雙雙下滑，法人戶存款減少主因是廠商將人民幣貨款結售為新台幣，以及電子業廠商以存款支付三角貿易貨款。

個人戶存款餘額則延續下滑趨勢，已經連續18個月走跌，央行官員指出兩大原因，一是DBU開放人民幣業務長達10年，早就過了成長期，現在業務量相對穩定、波動不會太大。

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第二，觀察近期國際局勢，美國聯準會頻頻放鷹，強勢美元來勢洶洶，相較於人民幣匯率表現不好、利率也不好，對於散戶投資人而言，美元可能更有吸引力。

近期各銀行業者抓住市場趨勢以及投資人心理，也紛紛推出美元優利定存專案。元大銀「美利報到」提供短天期14天優惠利率3.3%起；台新數位銀行Richart祭出美元定存利率優惠，新申辦Richart帳戶者可享美元定存最高7%年利率，現行客戶也有6個月3.15%的方案。（編輯：林興盟）1110916