前鎮科技產業園區前瞻智造基地完租 估增118億產值

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（中央社記者曾智怡台北16日電）經濟部今天表示，前鎮科技產業園區前瞻智造基地的前瞻創新大樓，完工啟用至今短短4個月，整棟大樓空間100%出租，成功吸引多家知名廠商進駐，累積投資額逾百億元創歷年新高，預計新增產值新台幣118億元。

經濟部加工出口區管理處今天舉辦進駐廠商暨公共藝術開幕儀式，加工處透過新聞稿說明，前瞻創新大樓目前廠房及辦公室均全數租出，吸引包括緯創集團高雄晶傑達（KOE）公司、車用後座娛樂系統製造商凱銳光電、背光模組大廠瑞儀光電、精密電子零組件製造商美商安天德、台灣檢驗、樂業生技、博士電子科技及日商台灣晶端顯示等廠商進駐。

另外，園區以「熙攘港畔」為主題建置園區公共藝術，入口意象的地標「同心構築」雕塑，與園區建成之初所設立的「時代巨輪」遙遙相望及相互對話，傳達科技產業園區承先啟後的時代使命。

加工處表示，園區加速老舊廠房舊換新，其中前瞻智造基地中的B3基地，已由緯創集團旗下高雄晶傑達公司承租，預計111年第4季初動土興建，3年後完工，將做為該集團全球車載及工控面板燈塔工廠。

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加工處提到，凱銳光電同步於今天舉行開幕儀式，這間公司是全球車載娛樂系統大廠，在貼近產業聚落及訂單急速成長需求下，積極爭取進駐園區並租用4、5二個樓層廠房及6樓的辦公室，做為高雄分公司及生產基地，總投資金額11.7億元，預計創造約200個就業機會。

加工處指出，目前園區年總產值約700億元，前瞻創新大樓、前瞻科技大樓及高雄晶傑達營運總部的B3基地，陸續加入營運，估計未來5年內園區年產值可達1200億元，並創造2萬6000個就業機會。（編輯：張均懋）1110916