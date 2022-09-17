央行升息衝擊企業融資？專家：受景氣影響更大

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（中央社記者謝方娪台北17日電）全球經濟成長動能疲軟，半導體業庫存掀起關注，金融專家分析，因前景不明影響企業融資意願，大過於上半年央行升息墊高企業融資成本帶來的影響，「基本面衝擊遠大於金融面」。

今年起各國陸續升息、走向緊縮，不過根據台灣金融研訓院金融研究所最新分析報告，今年以來本國銀行對企業放款年增率皆維持8%至9%左右的高成長率，8月已較7月略降，但企業放款仍維持一定動能。

一名銀行主管分析，政府鼓勵銀行對中小企業提供融資，加上銀行還是樂意借錢給體質優良的企業，推升國銀企金放款仍維持一定動能。

不過，銀行主管透露，各家銀行都已意識未來經濟放緩可能衍生的問題，大家搶著借錢給體質好的企業，體質弱的企業要借錢相比以前困難，畢竟銀行若借錢給體質較弱的企業，未來一旦景氣變化發生呆壞帳，容易衝擊銀行授信資產品質。

從企業角度，台灣金融研訓院金融研究所長林士傑觀察，目前央行升息對企業融資影響仍相對有限，反而是半導體業庫存議題，因前景能見度不高，市場需求不再熱絡、投資意願下滑，可能衝擊後續企業貸款意願，基本上是「基本面影響大於金融面」。

林士傑也說，對銀行而言，因景氣能見度不高，銀行自然會希望選擇穩一點的放款對象。

觀察政策利率指標，林士傑認為，目前央行擔保放款融通利率落在1.875%水準，要觀察的關卡是2.25%，尚距離1.5碼（1碼是0.25個百分點）空間。

他說，2011年至2015年期間，央行擔保放款融通利率水準大概落在2.25%，猜測央行這段期間升息循環應不至於讓擔保放款融通利率超過當時水準，否則銀行向央行借錢的成本墊太高，勢必轉而影響企業融資。（編輯：潘羿菁）1110917