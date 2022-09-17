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市場估美升息4碼機率低 預測台灣央行半碼跟進

2022/9/17 09:24（9/17 09:54 更新）
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美國聯準會預計台北時間22日公布最新利率決策，牽動台灣央行升息腳步。（中央社檔案照片）
美國聯準會預計台北時間22日公布最新利率決策，牽動台灣央行升息腳步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北17日電）台美下週進入超級央行週，美國聯準會預計台北時間22日公布最新利率決策，牽動台灣央行升息腳步。目前台灣專家學者多估計，美國大幅升息4碼機率低，台灣應會升息半碼，對是否調升存準率則看法不一。

美國聯準會（Fed）將在9月20日至21日召開政策會議，預計台北時間22日公布利率決策，當天台灣央行也會舉行第3季理監事會議，並於下午公布結果，台美利率最新決策牽動投資人的心。

觀察美國通膨已從40年高點緩慢降溫，不過8月CPI年增8.3%，仍高於市場預期，市場對美國聯準會創歷史紀錄一舉升4碼的預估聲浪已加大。

富邦金首席經濟學家羅瑋認為，市場先前對美國8月通膨降溫速度預期太樂觀，導致數據出爐後市場認為通膨降溫不夠快，出現要升4碼才能壓抑通膨的預期，但目前美國通膨並沒有惡化到需要過於激進的升息，估聯準會9月仍以升3碼可能性較高。

羅瑋最新預估，聯準會9月升3碼、11月升2碼、12月升1碼，全年升15碼；今年第4季美國物價將有較明顯滑落，加上美國經濟開始浮現疲態，估計12月已接近升息循環尾端，「明年若繼續升息，即使美國經濟不衰退，其他國家也會受不了」。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑指出，目前美國核心CPI數據壓不太下來，特別是房租、醫療、食品價格欲小不易，估計近幾個月數字都不會太好看。

林士傑預估，聯準會下週應以升息3碼可能性較高，主因升3碼可保留後續政策運用空間，若聯準會9月一舉升4碼，但9月CPI降溫幅度仍然有限，聯準會後續決策難度將大幅提高。

因美國8月通膨降溫不如預期，林士傑認為今年聯準會升息碼數將會增加，9月升3碼、11月再升3碼、12月升2碼，明年聯準會態度開始且戰且走，估明年第1季利率按兵不動。

台灣央行即將在9月22日召開理監事會議，林士傑表示，台灣8月CPI年增率已降至2.66%，數據表現不錯，若國內通膨可控，央行再一次升息半碼搭配調升存款準備率1碼的可能性高。

林士傑說，央行12月決策主要取決於國內第4季通膨表現，若通膨持續走緩，央行有機會按兵不動，若通膨再上揚，估央行12月將有半碼調升空間。

另一名銀行資金調度主管則認為，台灣央行9月應會升息半碼，但因台灣資金已有趨緊現象，央行要控制通膨，此次應不會再同步調整存準率。（編輯：潘羿菁）1110917

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