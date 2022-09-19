台美超級央行週 金管會23日股期市會議盯國內外情勢

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（中央社記者謝方娪台北19日電）台美進入超級央行週，投資人緊盯利率決策。金管會23日將例行召開股期市會議，國際情勢及央行升息等均會納入討論重點。針對地震頻繁，金管會主委黃天牧表示，證交所等關鍵基礎設施都有備援系統，後續將持續觀察。

美國聯準會（Fed）將在9月20日至21日召開政策會議，預計台北時間22日公布利率決策，同日台灣央行將舉行第3季理監事會議並於下午公布結果，金管會隨後將在23日召開例行股期市會議。

黃天牧及金管會證期局長張振山今天出席「防範金融投資詐騙宣示儀式」，會後接受媒體聯訪。黃天牧指出，股期市會議討論的議題很多，包含國際情勢及央行升息都會納入考慮。

金管會股期市會議分為定期例行會和不定期臨時會2種，張振山表示，本週五（23日）是正常召開股期市會議。

因目前尚處台股盤中，黃天牧強調不方便談任何會影響盤勢的話，僅強調台股有基本面，提醒投資人注意風險、審慎選股。

近日東台灣地震頻繁，外界關注證券及金融交易是否有備援系統，黃天牧說，證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所均屬關鍵基礎設施，平常都有進行演練，也都有備援系統。

黃天牧表示，金管會最重要的責任是確保金融市場可以穩定並持續營運，尤其特別重視關鍵基礎設施，昨天下午第一時間金管會已有關心系統是否受到影響，針對後續可能仍有餘震，金管會將持續觀察、特別注意。

針對本週美國聯準會及台灣央行將召開利率決策會議，加上近期股匯市波動劇烈及地震頻繁等變數，黃天牧表示，金管會在維護市場穩健上將注意3件事。

第一，因應近日地震，將注意保險公司後續理賠事宜；第二，注意相關金融機構在天然災害過程中要能持續營運；第三，確保金管會督導的關鍵基礎措施安全無虞。

黃天牧表示，國際股匯市變動，本來就是金管會平常要注意的事情，目前無論銀行、證券或保險市場狀況都穩定。（編輯：楊蘭軒）1110919