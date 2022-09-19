華碩攜手聯發科推電競手機 在台銷售拚增5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩今天發表首款採用聯發科晶片的電競手機ROG Phone 6D系列，華碩全球副總裁林宗樑表示，今年在台灣所有手機有望成長20%至30%，電競手機將力拚50%成長。

ROG Phone 6D系列搭載聯發科天璣9000+八核心處理器，採用台積電4奈米製程，中央處理器效能提升5%，繪圖處理器效能提升10%。ROG Phone 6D Ultimate擁有獨創空氣動力散熱閥設計，散熱面積增加9倍，手機可降溫約10度C，散熱效率提升20%。

林宗樑出席新機發表會受訪指出，聯發科處理器各方面效能都提升，手機晶片全球市占超過40%，透過這次合作，華碩可提供消費者更多選擇。儘管不到1季前才發表ROG Phone 6系列手機，但他認為兩款產品定位不同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華碩手機全球營銷處長張舜翔表示，華碩一直與市場上不同供應商合作，如果對目標客群有利，就有合作機會。ROG Phone 6D系列第一波將在中國、台灣、香港、馬來西亞、歐洲等地上市，美國市場還在評估中。

張舜翔認為，華碩電競手機目標客群比較特殊，受到總體經濟影響不大，目前沒有明顯感受到高階市場買氣不好，可能主要影響中低階市場。以7月發表的ROG Phone 6系列為例，上市2個多月以來在歐洲及亞太地區買氣不錯，銷售成長雙位數百分比。（編輯：蘇志宗）1110919