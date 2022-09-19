宏達電推5G串流 霹靂布袋戲戶外音樂會聲光震撼

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（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電持續推動5G文化科技應用，與高雄市政府於17日聯手舉辦霹靂布袋戲5G戶外音樂會，透過5G等新科技雙地零時差 共享聲光震撼 。

宏達電今天發布新聞稿表示，持續推動5G文化科技應用，與高雄市政府、數位發展部、經濟部、及財團法人資訊工業策進會、霹靂國際多媒體於17日聯手舉辦霹靂布袋戲5G戶外音樂會「霹靂宇宙」（F.A.I.T.H in KH）。

同時，透過5G即時串流技術將主會場蓮池潭意象廣場戶外演出傳送至亞灣區夢境現實館直播，創造近乎零秒差的體驗，讓第2會場的觀眾可身歷其境與即時地感受龍虎塔的撼動之聲。

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HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎表示，HTC與高雄市政府及資策會合作，透過霹靂布袋戲演出呈現5G在藝文展演的應用潛力，並與新創團隊睿至合作，透過大型活動驗證5G串流解決方案的服務概念。

他指出，未來透過5G高速、低延遲特性，跨年、大型運動賽事等活動，可以近乎零時差進行跨國異地共演，帶給觀眾即時體驗，期望未來與高市府合作將方案應用到更多商務及文化科技合作上，為民眾帶來更多5G創新科技表演。（編輯：蘇志宗）1110919