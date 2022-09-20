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康舒新廠啟用 股價勁揚逾5%重返30元

2022/9/20 12:01
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）電源供應器廠康舒科技斥資新台幣32.5億元打造的淡水新廠「強仕樓」完工正式啟用，預計最大年產值將超過70億元，將助攻全球產能，今天股價開高走高早盤漲幅一度超過5%。

康舒今天開高震盪走高，接近午盤股價最高來到30.45元，重新突破30元關卡，最低為29.45元。

康舒科技淡水新廠費時3年籌備及興建，總投資金額達32.5億元；董事長許介立表示，建置期間遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不但全球經濟產生極大變化，更打亂產業供應鏈的運作。如何讓全球製造基地保持彈性、分散產銷風險，是科技業當務之急，因此決定加碼投入建造。

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康舒指出，強仕樓地面共9層、地下2層，實驗大樓為地面3層，兩棟樓的總樓地板面積為9000多坪（2萬9817平方公尺），未來將依市場及客戶需求擴增產能及就業機會。主要產品為企業用電源供應器、智慧電錶以及電動動力產品等，預計最大年產值將超過70億元，未來導入智慧化生產線後，將大幅貢獻營收及獲利水準。

康舒鎖定電源供應器、車電及綠色新能源為未來發展三大主軸，8月營收21.52億元，月增4.3%、年增8.14%；累計前8個月營收169.7億元，年增24.6%。預期下半年傳統旺季將帶動營運優於上半年，全年維持雙位數成長目標。（編輯：楊蘭軒）1110920

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