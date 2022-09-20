經部健康醫療商機媒合交流會 8家中小企業綻光芒

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部中小企業處今天表示，經挑選出的8家優質健康醫療領域中小企業，今天在「2022健康醫療商機媒合交流會」展示產品與解決方案，也與國內外指標企業媒合，盼助企業成功插旗國際健康醫療市場。

中小企業處發布新聞稿指出，據全球市場洞察（Global Market Insights Inc.）報告指出，2026年全球智慧健康照護市場規模可望達到6394億美元，因此今天舉辦Empower Your Business－2022健康醫療商機媒合交流會。

中小企業處副處長陳秘順表示，這次挑選出8家健康醫療領域中小企業，展示發表產品及服務方案，涵蓋AI智慧醫療服務解決方案、生理分析設備與檢測管理平台、智能照護設備、創新保健食品開發等。

陳秘順說，中小企業處也安排這8家健康領域中小企業，與多家國內外指標企業及通路進行媒合，期待能開創彼此合作，促進台灣企業在健康醫療市場成功插旗。

中小企業處指出，巨量移動科技的行動心電圖分析平台，可提供心血管AI判讀系統分析服務，辨識心血管疾病的特徵，輔助醫生縮短判讀時間；鯨揚科技開發出AED測試儀與AED/AIMS雲端管理平台，可確保AED維持最佳性能。

維思感創研發置放於床墊下的iCue智慧感測墊，內建多組感測器，透過各部位的壓力變化，可提供連續非接觸式監測數據，並透過LINE達到離床通報、呼吸率與睡眠休息報表等多項通知及統計功能。

大心生物科技的高智能成人尿布，透過穿戴式的醫療級矽膠褲內置感應器，可偵測臥床患者排遺，並進行全自動清洗與烘乾，全程不需人力介入，可降低照護人力、提升長照品質。

保生國際生醫的ENNOLIFE臨床化學分析儀，可檢測與追蹤各式常見慢性病出現在血液中的生物標誌物，搭配可攜式機台，能迅速取得診斷結果；逢興生物科技展出包括FRESH Jelly果凍劑型、Nutri Crypt完守晶球與超微米Nu Fusion共營包覆技術。

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