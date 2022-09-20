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亞洲旅遊恢復疫前水準 Agoda執行長：需要2年

2022/9/20 20:41
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（中央社曼谷20日綜合外電報導）隨著疫情趨緩，各國陸續開放旅遊，數位旅遊平台Agoda新任執行長摩根斯坦19日表示，相較於歐美旅客出國趴趴走，亞洲旅客訂單要到2024年前，才會逐漸恢復到疫情爆發前的水準。

Agoda業務集中於亞洲市場，今年7月接下Agoda執行長的摩根斯坦（Omri Morgenstern）表示，預估當各國陸續取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的邊境限制後，中國除外的亞洲國家旅客會需要大約6個月時間，才會逐步恢復對旅遊的信心。

摩根斯坦接受路透社記者訪問時說，美國和歐洲旅遊業復甦強勁，相形之下，儘管Agoda在整個亞洲市場的訂單量已經恢復到2019年水準，但大部分是國內旅遊。

他說，「在美國或歐洲，感覺像是大家都認定COVID疫情已經結束了」，因此旅遊業迅速復甦，而且很多人都不再戴口罩。

但是在許多亞洲國家，像是泰國、南韓、新加坡和印尼，即便強制佩戴口罩令已經解除，民眾多半都還是戴著口罩。

他也說，2020年疫情爆發期間，公司為了減少開支砍掉了1500個工作，現在員工人數已經恢復至疫情前水準。（譯者：張欣瑜/核稿：戴雅真）1110920

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