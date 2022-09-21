潤泰全現金增資 潤泰新參與認購增資新股

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（中央社記者潘智義台北21日電）為緩和受南山人壽淨值大降影響，潤泰全辦理現金增資發行3.7億股，每股新台幣50元；同屬潤泰集團的潤泰新今天宣布參與認購增資新股。

潤泰新指出，這次規劃認購潤泰全現金增資新股共45億元，但依原對潤泰全持股比例認購增資新股約17.48億元一定會認購之外，另以特定人身分約在27.51億元額度內認購增資新股，就不一定會如數認購。

雖然潤泰全8月底每股淨值已回升至12.37元，原先因淨值太低，必須暫停信用交易，甚至下市的壓力解除，但潤泰全為提高淨值，辦理現金增資的計畫仍然持續進行。

潤泰新協理陳柏宇今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，依原對潤泰全持股比例認購其現金增資新股3496萬7209股，以每股發行價50元認購，總認購金額17億4836萬450元，增資後總持股1億2171萬4096股，持股比率為11.02%。

陳柏宇說明，除上述認購現金增資新股的措施之外，潤泰新將以特定人身分於27億5163萬9550元額度內，參與認購潤泰全現金增資普通股，但實際認購金額仍需視情況而定。

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受美國強勢升息影響，南山人壽上半年淨值大減，連帶使透過潤成投控轉投資南山人壽的潤泰全、潤泰新淨值跟著下降；其中潤泰全第2季每股淨值低於票面，一度面臨股票無法信用交易，甚至下市的疑慮，但透過變更會計政策，讓每股淨值上升。

不過，由於南山人壽7月底淨值較6月底大幅回升逾700億元，連帶讓潤泰全淨值也大幅回升，潤泰全8月底每股淨值已回升至12.37元，下市危機解除。若這次現金增資約185億元被完全認購，加計潤泰全8月底淨值約90億元，合計275億元，則每股淨值可望再回升至約25元。（編輯：蘇志宗）1110921