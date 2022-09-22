光寶科技創辦人宋恭源投入逾千萬贈書5萬冊

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）光寶科技創辦人宋恭源今天表示，將以個人名義投入超過千萬元經費，公益購書近5萬冊，將典範人物的理念分享給青年世代，期待他們能兼具「科技腦、人文心」，開創屬於自己的未來。

宋恭源今天舉辦點亮閱讀之光媒體茶敘，邀請雲門舞集創辦人林懷民、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、曾任台灣大總經理、TVBS董事長的張孝威共同出席呼籲，在閱讀與學習之間，凝聚出專屬台灣的時代聲音，共創美好文明社會。

宋恭源參與了台灣蛻變為科技島的歷程，但也不免憂心資源太過傾斜於科技技術的投資、經濟利益的追求，輕忽了人文精神、同理心、洞察力等軟實力的積累，才是永續經營、突破創新的根基；決心啟動公益贈書行動。期待青年世代能和年輕時的他一樣，從閱讀中找到直接面挑戰的勇氣。

「光」是宋恭源生命中的重要元素。光寶科技以LED技術為發展基底，為人類生活創造了光源新選擇。在創業、經營的過程中，閱讀典範人物傳記、書籍，則讓宋恭源看見心中的光，讓他在探索未知疆域的過程中，始終堅定信念，在事業上一次又一次締造新局。期待智慧的火炬，可以代代相傳，亦是宋恭源將公益贈書計畫定名為「點亮閱讀之光」的主因。

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宋恭源從自己閱讀過的書單中，跨6家出版公司、挑選11種書目，公益購買各4500冊，總計4萬9500冊的書，將捐贈至1500個年輕人可以接觸到的場域，包含大專院校、公共圖書館，部分將直接送給正在創業的團隊、科技產業同業。

11種書目，有充滿雋永價值的松下幸之助、王永慶專書，有充滿人文精神、最近甫辭世的稻盛和夫最後著作，並納入比爾蓋茲揭示氣候危機的新書。林懷民、嚴長壽、張孝威的作品都入選其中。（編輯：蘇志宗）1110922