財部：台灣今年將守住順差 韓國恐陷14年來首度入超

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部統計處今天表示，韓國恐出現14年來首次入超情況之際，台灣在主力出口貨品積體電路、資通與視聽產品挹注，以及對中國與香港、美國、東協出超均創歷年同期新高下，全年仍將保有貿易順差，但出超規模不易突破去年高峰的644.1億美元。

財政部今天發布統計通報指出，台灣與韓國經濟發展皆以出口為導向，商品進出口差額呈出超向為常態；同時，在國內天然資源相對匱乏、與全球供應鏈緊密連結的競合關係下，出入超主要來源市場大致相仿。

財政部統計處表示，去年台灣、韓國總出超各為644.1億美元、293.1億美元，最大出超來源皆為中國與香港，即兩國的首要貿易夥伴，金額各達總出超的1.6倍、2倍，對美國、東協也呈現出超。同時，台韓的最大入超國則為日本，主要入超來源還有澳洲、沙烏地阿拉伯、歐洲。

統計處指出，台韓截至去年已分別連續46年、13年出超；然而，去年12月起迄今，韓國對外貿易有7個月轉呈入超，累計今年1至8月入超251.1億美元，其中對沙烏地阿拉伯入超254億美元，已超越去年全年規模，年增134億美元，對澳洲入超177.4億美元，年增41.4億美元，主要是受進口原物料價格上漲、能源需求增加的推升。

另一方面，受全球供應鏈重組、中國疫情與封控等影響，韓國對中港出口轉為衰，主要為油品、半導體設備、 面板等出口下滑，晶片增幅也縮小；而進口晶片、電池及相關化學材料大幅增加，導致出超由去年單月平均50億美元，降至今年5至8月均不及15億美元，前8月出超僅210.3億美元，年減175.7億美元，即使對東協保有出超量能，全年恐難扭轉貿易逆差之勢。

鏡頭轉回國內，統計處表示，隨輸入物價上揚，台灣今年各月出超總額也大多較一年前下降，累計1至8月出超356.8億美元，年減49.1億美元；不過，在對中港、美國、東協出超均創歷年同期新高下，全年仍將保有貿易順差，但不易突破去年高峰。

統計處指出，若按國際商品統一分類（HS），對台韓4位碼貨品出入超金額進行排序，分別擇取前10大貨品比較，今年1至8月兩國出超皆由主力出口項目積體電路領軍，各占總出口比重37.6%、16.9%，反映兩國在全球半導體產業占有優勢地位。

同時，國際油價居高，統計處表示，台韓石油煉製品出超金額雙雙攀升。

此外，統計處表示，韓國在汽車、平面顯示器生產及造船工業具有強勢競爭力，相關貨品也名列前7大出超項目；資通與視聽產品則為撐起台灣前8月出超的另一支柱，品項包括電腦零附件、伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等，主因受惠於企業數位化轉型發展、回流台商持續擴充國內產能，加上雲端及網通設備需求挹注。

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針對入超方面，統計處指出，今年1至8月台韓前10大貨品，有6項重疊，其中原油、天然氣等石油氣、煤均排名前4，且入超金額增加較多，連同鐵礦石及其精砂等農工原料，顯示兩國外貿運行高度仰賴自國外進口原物料，再將其投入加工製造後輸往海外市場。

統計處表示，至於生產半導體等機械、 醫藥製劑則因歐美日等先進國家掌握關鍵技術與研發實力，台韓仍有向其採購的需要，也是兩國的主要入超品項。（編輯：趙蔚蘭）1110922