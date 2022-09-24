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（中央社記者張璦台北24日電）碳盤查技術團隊進入工廠，先環顧四周後，直往鍋爐區確認燃料用的是天然氣，隨後開始盤點廠內公務車與辦公室空調，幾台車、幾部冷氣一一確認仔細登錄，因為多填或少寫，都將牽動一家企業被課徵碳費的高低。

環保署預告最快2024年收取碳費，企業排碳將是製造成本之一，每家廠商都逃不了最終被收取費用，這股「綠色改革」浪潮，無論是直接衝擊或間接影響，都將全面改變產業風貌，台灣淨零賽局正式開跑。

目前可以確定的是，年排放2.5萬噸的排碳大戶將要收取碳費，首波約287家，包括鋼鐵、石化、水泥與半導體等廠商，至於第2波強制納管申報碳排的250家，環保署至今未鬆口是否課徵碳費。

電機大廠東元ESG推動辦公室執行長林弘祥透露，若以2.5萬噸排碳大戶標準來看，東元不在287家名單內，「跟我們這幾年做的事情有關，如果沒有做，很有可能被列入」。

不在排碳大戶名單 也難逃碳費全面衝擊

林弘祥解釋，東元的減碳動機，不可否認是源起客戶要求，因為集團布局國際市場，當年北美客戶提出高效率馬達要求，公司分析背後原因一定是為節約能源，而這又與碳排息息相關。

嗅到市場需求起了變化，林弘祥說，東元2007年發表「TECO GO ECO」減碳護地球宣言、2013年起自發性做台灣地區的溫室氣體盤查，同時著手優化製程、試著降低排碳，2021年更在中壢廠設置太陽能再生能源發電設施，取得自發自用綠電憑證發行資格，並針對空調產品導入綠色環保冷媒。

儘管如此，林弘祥認為，供應商會受碳稅費機制影響，多少可能轉嫁，對東元而言，間接成本恐上揚。

他進一步說明，排碳大戶多數是大企業，可能較有能力吸收碳費支出，或是因占有市場，可轉嫁至下游客戶，但下游端大多為中小企業，且以從事外銷為主，若成本壓力過大，到了海外，競爭力恐受影響，宛如「兩面夾擊」。

換言之，碳費影響的不僅是排碳大戶，中小企業也難逃碳定價帶來的衝擊，林弘祥認為，台灣碳費可採取階段式推進，從低價開始、不要一次到位，訂定明確時程及該時程適用的費率，讓企業得以緩衝因應。

碳費應課徵100元還是300元？ 產業界盼務實面對國內碳費費率仍無定數，「喊價」從每公噸新台幣100元至300元不等，工業總會表示，台灣碳費要訂定多少，並非單純參考歐盟、亞鄰國家做法即可，主要端視國內的減碳政策目標為何，以及何時達成，且經濟發展程度與企業承受力、競爭力，也須兼籌並顧。

同時，企業邁向淨零，須先進行溫盤，才能著手減碳，但此過程仰賴技術，工總指出，國際能源署（IEA）評估已知技術對減碳的貢獻，成熟技術僅挹注26%，也就是說，以現有成熟減碳技術，不足以達成2050年淨零目標。

工總建議，政府可先端出「具體可行」的減碳路徑與能源配比階段性目標，產官學公開討論合理費率，並以「先求有」低門檻費率入門，再滾動調整，最終邁向全產業適用的方式，課徵碳費，並公布收入實際用途。

現階段主管機關納管的碳費課徵對象是287家每年排碳2.5萬噸以上的大戶，不過，工總秘書長陳益民指出，台灣以出口為導向，而碳中和是世界大勢所趨，總有一天將牽涉整體供應鏈，因此工總正透過多管齊下教中小企業怎麼做碳盤查，盼以政府推動淨零政策的夥伴角色，攜手業者接軌國際綠色浪潮。（編輯：潘羿菁）1110924