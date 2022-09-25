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機械業盼新台幣落至32元 縮短與日圓貶值差距

2022/9/25 12:17
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美國聯準會（Fed）鷹派升息帶動美元強勢，新台幣匯率大幅走貶，有助台灣機械產品出口，機械業期盼台幣兌美元貶至32元，才可拉近與日圓貶值的差距。

美國聯準會升息3碼（1碼為0.25個百分點），美元指數強勢，新台幣匯率上週大幅走貶，新台幣23日收盤收31.665元，貶4.9分，創下逾5年半新低紀錄；上週新台幣匯率累計重貶3.72角，週線連9黑。

新台幣匯率貶值有利機械廠商出口外銷，以台灣機械工業同業公會為例，會員廠商幾乎100%以外銷市場為主，新台幣貶值有助機械產品出口價格競爭力。

機械公會理事長魏燦文表示，新台幣兌美元應該要貶到32元，才能拉近與日圓貶值的距離，因為日圓貶值幅度太多，這使得日本機械產品的性價比好過台灣。

東元董事長邱純枝指出，東元以外貿進出口為主，新台幣兌美元匯率相對走貶，對東元是利多，樂見新台幣匯率處於相對貶值價位。

不過邱純枝表示，東元部分成本以人民幣計價，目前人民幣和新台幣兌美元匯率均呈現貶值，匯率因素比以往複雜，不過整體來看仍有利。

台中精機董事長黃明和表示，新台幣貶值有助台中精機營運的業外收益，若貶到32元，可望縮小與日圓貶值幅度之間的差距，對產品出口競爭力有益。

車用傳動系統大廠和大受惠外銷價格調漲及匯率因素，預期整體營收及營業利益可正向成長。

士林電機表示，新台幣貶值雖對外銷有利，但對外購材料不利，美元收付互抵後，對士電影響不大。

觀察新台幣匯率貶值趨勢，士電指出，有利出口競爭力，不過目前競爭對手的幣值也都走貶，因此仍要比較與競爭對手國家的匯率漲眨幅度。

機械公會日前統計，今年前8月因新台幣貶值增加3.3%的新台幣收入，前8個月出口新台幣約6960億元，乘以3.3%，大約增加新台幣230億元的匯兌收益。

機械公會指出，日圓今年貶幅已超過25.8%，對台灣機械設備海外接單能力已造成嚴重影響，建議政府宜放手讓新台幣持續貶值，維持台灣產品出口競爭力。（編輯：楊蘭軒）1110925

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