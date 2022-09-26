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首頁 / 產經

電電公會率團抵越南考察 盼建立ICT產業鏈

2022/9/26 09:10（9/26 09:21 更新）
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電電公會副理事長許介立（左）25日率團抵越投資考察，與越南N&G集團副董事長黃文勇交換禮物。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月26日
電電公會副理事長許介立（左）25日率團抵越投資考察，與越南N&G集團副董事長黃文勇交換禮物。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月26日
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（中央社記者陳家倫河內26日專電）電電公會副理事長許介立率團在越南考察時表示，越南有充沛勞動力，是南向政策很被看好的國家，隨著台灣檢疫政策更為親民，將持續率團前來，盼在越南建立ICT（資通訊）產業鏈。

台灣區電機電子工業同業公會籌組「台灣ICT產業越南投資考察團」25日飛抵越南，考察行程由經濟部工業局指導、許介立擔任團長率領共計10家、近20名台灣ICT產業上下游業者等同行，預計30日返台。

電電公會25日晚間在河內市設宴，讓團員與越方人員、當地台商等交流。許介立致詞指出，台灣廠商80、90年代以中國大陸為生產據點，美中貿易摩擦後，台商重新思考全球布局，尤其鎖定新南向政策國家。

他說，越南是南向政策中很被看好的一個投資地，台灣的ICT產業特點就是產業鏈又細又長，一下子要完全從中國大陸搬到另一國家並不容易，幸虧越南與中國大陸接壤，過渡期間可以先靠陸路、水路運輸；此外，越南勞動力充沛，且台商也很看好越南國內當地市場的發展。

許介立表示，近年來包括鴻海、和碩、仁寶都已經到越南投資，帶動供應鏈廠商前來，電電公會有超過3006家會員廠商，隨著台灣檢疫政策更簡單親民，會繼續帶更多廠商過來，盼能在越南建立起ICT產業鏈。

越方與會代表表示，越南不只政治社會穩定，經濟上即使遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，今年上半年經濟成長率仍有6.42%。此外，ICT產業是越方重視的優先產業，越南歡迎台商投資，也盼藉此推動越南相關產業發展。

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駐越南代表石瑞琦說，電電公會是台灣最大的公會，這次組團來越考察，表示台灣把越南當成最重要的投資地之一。不過，現在台灣商人與觀光客要來越南的簽證非常難辦，代表處已向越方反映這項問題並就此討論簡化手續。

考察團6天行程將造訪9省市、13個工業區，主要參訪北越地區包括河內市及海防市，以及永福省、興安省、南定省、太平省等ICT產業較聚集的紅河三角洲一帶。（編輯：陳惠珍）1110926

電電公會籌組「台灣ICT產業越南投資考察團」共計10家廠商、近20名業者同行，並於25日晚間在河內市設宴，讓團員與越方人員、當地台商等交流。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月26日
電電公會籌組「台灣ICT產業越南投資考察團」共計10家廠商、近20名業者同行，並於25日晚間在河內市設宴，讓團員與越方人員、當地台商等交流。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月26日
石瑞琦
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