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台股跌破國安基金進場點 阮清華：跨部會合作穩股市

2022/9/26 14:55
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（中央社記者張璦台北26日電）台股今天收盤跌破國安基金進場點，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，美國升息縮表，造成資金移動，股市下跌是全球性問題，但台灣基本面還是在，國安基金密切關注相關情勢發展，採跨部會合作、祭出必要措施穩定股市。

國安基金7月12日晚間召開臨時委員會拍板進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%。

然而，在美國聯準會（Fed）鷹派升息之下，美股23日持續重挫，台股今天走勢疲弱，指數終場大跌340.19點，失守13800點關卡，收在13778.19點、跌破國安基金進場點，創21個月新低，成交值新台幣2178.13億元。

美國升息縮表，導致資金移動，阮清華表示，台股今天尾盤賣壓很重，股市下跌是全球性問題，不只香港、日本、韓國等亞洲市場，英國、德國、法國也受衝擊，台灣很難獨好，不過，最終還是要回歸基本面。

他指出，台灣進出口、投資、消費、疫情控管、上市櫃公司營收、殖利率、本益比都好，顯見基本面還在；不過，各國啟動升息循環，影響經濟活動，後續是否間接衝擊台灣產業，國安基金會密切關注。

針對國際情勢，阮清華直言，美國不斷升息，恐慌情緒蔓延，可說是多年來很少見的情況，大環境雖是如此，但台灣經濟基本面好，國內外預測台灣今年經濟成長率皆有3%以上水準，台股沒必要跟著過度反映；政府一定會跨部會合作，採取必要措施維持市場穩定。（編輯：楊凱翔）1110926

阮清華
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