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蘋果證實iPhone 14印度製造 傳鴻海廠區扮要角

2022/9/26 15:55（9/26 16:21 更新）
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印度媒體報導，蘋果（Apple）證實iPhone 14在印度生產。圖為蘋果信義A13直營店展示iPhone 14系列新機。（中央社檔案照片）
印度媒體報導，蘋果（Apple）證實iPhone 14在印度生產。圖為蘋果信義A13直營店展示iPhone 14系列新機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）印度媒體報導，蘋果（Apple）證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區將開始製造iPhone 14。

印度媒體Times of India今天報導，鴻海在坦米爾那都省的斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）廠區，將開始製造iPhone 14，這可能是首次蘋果推出iPhone新機後，數週內就開始在印度啟動製造最新款機種。

報導指出，蘋果聲明中證實iPhone 14將在印度製造的消息。報導並引述消息人士透露，在印度製造的iPhone 14產品，不僅只在印度當地市場銷售，也會外銷到其他海外市場。

報導分析，蘋果目前在印度主要製造智慧型手機的3大夥伴包括鴻海集團、緯創、以及和碩。

鴻海印度廠區已有製造iPhone經驗，當地媒體曾報導，4月起鴻海印度廠區開始生產iPhone 13；蘋果在去年3月上旬向印度媒體證實，於印度製造iPhone 12產品，鴻海就扮演關鍵角色；先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。

鴻海集團旗下富智康持續積極布局印度市場，當地子公司Bharat FIH Limited（BFIH）發展提出4大規劃，包括將業務擴展至新的高成長產業、向原廠委託製造（OEM）客戶提供解決方案、提升研發能力、開始出口到具吸引力的成長市場等。（編輯：黃國倫）1110926

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