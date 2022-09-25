iPhone 14出貨速度超乎預期 中國黃牛集體慘賠

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（中央社台北25日電）蘋果iPhone 14系列引發全球果粉搶購，中國也不例外。原本中國的黃牛大量囤貨準備大賺一筆，沒想到因為官方發貨速度超乎預期，加上換機需求下降，使得虧本求售也乏人問津，集體「翻車」。

iPhone 14系列手機於8日晚間開始預購，一度引發搶購熱潮。已經「產業化」的中國黃牛們秉持著「只要下手快，絕對能包賺」的心態，在開賣之初便多方搶購、大量囤貨，準備轉手賣出，大賺一筆。

然而，這條10多年來的穩定生財之道，今年卻有不少黃牛在上面翻車。

第一財經、極目新聞報導，iPhone 14的價格在發行首日就快速下跌，Pro版本一開始溢價近人民幣2000元（約新台幣8800元），Pro Max版本則溢價3000元左右。但到了傍晚，這個金額就跌到只剩下2、300元。

一名李姓黃牛在受訪苦笑說，當天他們被調侃「上午加價2000元不賣；中午加價1500元不賣；下午加價800元不賣；傍晚；加價300元不賣；深夜，加點吧，加50塊也行。」

另一名投身這個產業多年，甚至開啟了「倒賣公司」的牛姓黃牛說，過往一部iPhone最高可以賺5、6000元，一個月賺30多萬元很正常，厲害的甚至可以賺百萬元以上。按照以往的經驗，過去只要蘋果對新機作出了改變，市民們都會開始瘋搶。「沒有人會相信帶著靈動島（動態島）的iPhone 14會砸在手裡。」

有些黃牛在微信等社群軟體中向朋友抱怨，加價買回來的蘋果手機，根本賣不出，不得已只好在路邊擺地攤虧本求售。

報導分析，這次中國黃牛集體翻車的原因有二，一個是官方發貨速度超出預期、此外是用戶期待值與換機動力下降。

報導引述北京一間蘋果專賣店的店長表示，今年確實出現了大量預購新機提前發貨的情況。在社群平台上也有不少人討論「蘋果提前發貨」等話題。甚至沒有預購，到實體店面也有機會「撿漏」，買到iPhone 14現貨。

李姓黃牛在報導中分享了一段他最近看到的文章，「今年很可能是iPhone的黃牛轉折年，未來幾年，那些徹夜排隊在各大城市官方零售店外高價收購iPhone的黃牛可能逐年變少，慢慢成為一個時代的注腳。」

他坦言，近年的行情顯示，iPhone系列手機已不再適合大規模倒賣了，自己與不少同業都在思考著要轉行或轉型倒賣其他產品。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110925