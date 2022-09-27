聯發科：2030年全球辦公室電力100%用再生能源

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（中央社記者張建中台北27日電）聯發科今天宣布推進淨零時程，預計2030年達到集團全球辦公室電力100%使用再生能源，2050年達到溫室氣體淨零排放目標。

聯發科表示，在半導體產業鏈中位於最前端的晶片研發設計，屬於低碳排無製造工廠的產業。

因應氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊，聯發科指出，將透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向，積極推進淨零時程，預計2030年達成全球集團辦公室電力使用100%再生能源，2050年達到溫室氣體淨零排放目標。

聯發科表示，集團營運遍布亞美歐3大洲超過50個據點，針對組織內外營運所排放的溫室氣體，訂定系統性藍圖及淨零路徑，具體行動包括建置新式節能資料中心、改善辦公區及設備節能管理、自建屋頂型太陽能電廠、搭配綠電採購計畫等。

此外，聯發科還從產品生命週期源頭導入對環境友善的綠色設計，精進產品能耗、減少產品體積，並將碳管理延伸至供應鏈夥伴，由內而外引領價值鏈實踐綠色營運。

聯發科執行長暨企業永續發展委員會主任委員蔡力行說，聯發科深切體認對全球環境的責任及承諾，持續執行相對應的低碳永續作為，也期待發揮產業供應鏈的影響力，在追求環境永續的路上持續邁進，守護地球家園。

聯發科表示，藉由省電及產品體積微小化設計打造高能效晶片，降低消費者使用電子產品時的耗電；2021年公司提供的晶片較前一年度平均降低23%的能耗比率，節省的電力可供應台灣地區約17萬戶家庭一年的用電量。（編輯：張均懋）1110927