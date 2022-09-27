經部舉辦穆斯林端莊時尚快閃店 搶攻4千億美元商機

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部國際貿易局今天攜手貿協發表穆斯林端莊時尚線上快閃店，精選台灣35家品牌、逾200項優質美妝美容產品，要搶攻全球穆斯林逾4000億美元的「端莊時尚」產業商機。

貿易局今天新聞稿指出，貿易局委託貿協辦理「穆斯林端莊時尚行銷案」，並於今天舉辦「穆斯林端莊時尚線上快閃店」發表會，以提升台灣清真產業形象及國際能見度。

貿易局表示，貿易局長江文若今天在活動擔當一日店長，會中展示線上快閃店功能、安排彩妝示範展演、時裝走秀等精彩活動，也邀請台灣知名設計師品牌，及來自馬來西亞、印尼等穆斯林國家新銳設計師展出各式時髦服飾。

貿易局說明，「端莊時尚」代表穆斯林在服飾打扮上須符合教義，同時結合時尚設計感的一種生活風格，而穆斯林人口逾18億，市場商機龐大，其中端莊時尚產業產值逾4000億美元，吸引許多非穆斯林國家積極進入市場。

貿易局指出，台灣廠商以往出口的清真產品，多以半成品及原材料為主，不過近來也有許多美妝品牌，成功將睫毛膏、眼線筆、粉餅等產品銷售至馬來西亞、印尼等市場，並廣受好評。

貿易局表示，穆斯林端莊時尚線上快閃店精選台灣35家美妝及服飾品牌超過200項優質產品，包括面膜、護膚品、有機精油、眼影、睫毛膏等，買主能透過網站瀏覽瞭解產品內容，並可直接在電商平台下單採購。

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貿易局也強調，貿易局9月1日已辦理媒合洽談會，協助業者與全球買主洽談，包括中東第一大電商平台Tradeling、荷蘭免稅店Dutch Care Supplies等買主，對台灣萃取天然椰棗的頭皮滋養液、護髮荷荷芭油及有機美白產品都深感興趣。

貿易局說明，目前台灣已有約1000家業者、2萬多項產品取得清真驗證，且台灣已連續2年榮獲非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC）國家旅遊目的地第2名，也獲頒新月評等發布的「最包容穆斯林旅遊目的地」獎。（編輯：潘羿菁）1110927