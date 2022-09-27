國有非公用房地包租新制啟動 首批標案估年底釋出

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（中央社記者張璦台北27日電）財政部國產署今天表示，啟動國有房地包租新制，將閒置的國有非公用房地標租給包租業，擴大租屋市場供給；目前六都盤點出約600戶潛在標的，未來包租業者轉租給民眾，租金有機會低於市價，首批標案預計在年底釋出。

國有財產署今天召開例行記者會指出，為配合推動住宅政策，並增加活化利用國有房地管道，建立國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租，以「逕予出租的年租金」為競標底價，即土地申報地價的5%、房屋當期課稅現值10%。

國產署副署長游適銘表示，考量國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，有些屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租，並執行租賃住宅管理業務，因此包租新制與國有非公用房地一般標租條件，有2大差異。

首先，包租新制標案若公告標租2次，無人投標，標租機關可視需要，在前次底價10%範圍內酌減，重新辦理標租，並以酌減1次為限。第二，年租金依包租業得標的年租金計收，在租賃期間不予調整，且包租業可以在租期屆滿前申請原條件續租，以1次為限，等於最多2期共10年。

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游適銘表示，新制將以6個直轄市國有房地優先選列辦理，目前盤點下來，六都有約600戶為潛在可標租標的，房源包含公務眷舍、舊辦公廳舍、民間捐贈等，預計年底可推出首批標案；以台北市而言，標的集中度最高的行政區為中正區、北投區、大安區。

針對包租業者轉租給次承租人，租金是否能低於市價，游適銘指出，競標底價估算方式本就距離市價有一段落差，即便屋況老舊的房屋需重新裝潢、使包租業者承擔修繕成本，但租金應該還是可以低於市價水準。（編輯：張均懋）1110927