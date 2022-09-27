媒體質疑電網強韌不含電力開發 台電：牛頭不對馬嘴

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（中央社記者曾智怡台北27日電）針對媒體質疑強化電網韌性計畫隻字不提電力來源，台電今天回應，電網建設與電源開發同樣重要，新電源開發均會在能源局年度長期電力規劃中公開說明，對此質疑感到不解，「牛頭不對馬嘴，類似誤導令人遺憾」。

台電透過新聞稿指出，近期公布「強化電網韌性建設計畫」是因為要滿足不斷成長的用電需求，除了電源開發面向之外，更要同步強化電網韌性，才能全面提升供電穩定，「就像是車流量變大時，道路要增加或拓寬，用水量增加時，水管要強韌或擴大，才有辦法因應成長需求」。

電源開發部分，台電說明，相關資訊都有持續對外說明，每年也會在長期電力規劃中，與能源局共同對外說明。

因應國際減碳趨勢，台電也積極推動碳排量減半的燃氣機組，目前大潭、興達、台中、通霄二期等燃氣發電計畫已同步展開，另有協和及大林計畫尚在環評階段，加上採購民營IPP燃氣機組電力，新增燃氣機組預估2022至2028年間仍將淨增加1697萬瓩。

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同時，台電持續強化需求管理措施，例如時間電價尖峰時段挪移、需量反應措施調整等，再加上儲能、抽蓄、慣常水力等發展，增加供電能力。

台電強調，即使電源充足，仍需透過電網建設，才能將電穩定輸送給用戶使用；且為因應未來淨零轉型目標，2050年能源結構中預計60至70%為分散式再生能源，因此台電規劃強化電網韌性，提早做準備，例如以「綠能加儲能」，打造區域分散式電網發展，同時強化電網系統穩定、綠能有效利用最大化，加速邁向目標。（編輯：趙蔚蘭）1110927