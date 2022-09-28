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外資降評玉晶光跌停 光學股全面重挫

2022/9/28 18:54
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）iPhone 14多空訊息雜陳，市場對未來經濟轉趨保守，衝擊投資人信心，光學類股今天在大立光及玉晶光領跌下全面重挫，其中玉晶光遭外資降評，股價打入跌停價360元。

光學類股今天賣壓湧現，投信賣超玉晶光1020張，外資也賣超683張，股價開低走低，摜壓至360元跌停價，創下今年7月5日來新低價，量能放大至7745張；大立光同樣開低走低，終場來到1710元，跌幅9.04%，三大法人中外資賣超223張。

在光學雙雄重挫領跌下，先進光也收在跌停價62.5元，聯一光、今國光、佳能、揚明光跌幅都在7%以上，佳凌、亞光、中揚光、新鉅科跌幅都在5%以上。

根據外電報導，蘋果已通知供應商撤回今年下半年增產iPhone 14系列手機多達600萬支的安排。蘋果如今計劃今年將生產9000萬支iPhone 14系列手機，大約和去年同期維持在同一水準，也符合蘋果今夏的最初預測。另外，iPhone 14在中國大陸頭3天的買氣較去年前一代手機下滑11%。

針對外電報導，玉晶光表示，目前沒聽說有這個問題。

玉晶光今年累計前8個月營收來到107.37億元、年增22.13%。其中6、7、8月連續跳升，日前法人報告看好玉晶光9月營收有機會創下單月新高，第3季營收亦將刷新紀錄。

匯率部分，大立光、玉晶光上半年因台幣貶值貢獻匯兌利益41.7億和2.35億元，法人指出，由於台幣第3季的貶值幅度較前兩季大，下半年匯兌利益仍可觀。（編輯：趙蔚蘭）1110928

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