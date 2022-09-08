台股漲173點逼近14600點 週線跌幅收斂連3黑

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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天開高走高，包括傳統產業、電子及金融類股全面走揚，指數終場大漲173.37點，收復14500點，逼近14600點關卡；相較上週跌逾600點，本週跌89.62點，週跌0.61%，跌幅收斂，但週線仍呈現連3黑。

台股加權指數收在14583.42點，上漲173.37點，漲幅約1.2%，成交值新台幣1722.83億元。本週指數仍下跌89.62點。

蘋果（Apple）在秋季發表會展示了iPhone 14、新一代AirPods Pro及3款Apple Watch等新品，法人看好2022年iPhone銷量可望成長約1.5%，不過並未激勵蘋概股全面走揚。

晶片代工廠台積電收在475元，上漲2.5元。製造廠鴻海收在107元，上漲1元。光學鏡頭廠大立光與玉晶光分別下跌35元及12.5元，表現相對疲弱。整體電子類股指數仍上漲逾1%。

其中，大立光跌破2000元關卡，收在1970元。反觀信驊走勢強勁，大漲105元，收在1975元，超越大立光，再度登上台股股王寶座，大立光則落居台股股后。

傳產股方面，韓國浦項鋼鐵受颱風影響造成高爐關閉，市場關注台廠受惠轉單效應，在資金湧入下，鋼鐵類股指數勁揚逾2%。

其餘紡織、汽車及百貨類股也有不錯表現，類股指數同步上漲逾2%。電纜、橡膠及營建類股指數也上漲逾1%。金融類股指數上漲逾0.9%。

新光投信董事長劉坤錫表示，美國聯邦準備理事會（Fed）的利率政策仍是牽動國際股市及台股後市的關鍵，是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1110908