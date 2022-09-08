iPhone 14鏡頭升級 光學股震盪蘋概股漲跌互見

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（中央社記者張建中新竹8日電）蘋果iPhone 14系列新機正式亮相，法人認為iPhone 14 Pro鏡頭升級及「瀏海」改為全新設計的「動態島」為主要亮點，預期銷量可望持續成長。但蘋概股表現不同調，漲跌互見。

蘋果（Apple）舉辦線上特別活動，一口氣推出4款iPhone 14系列手機，包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。蘋果還推出新一代的Apple Watch智慧手錶及AirPods Pro無線耳機。

國內法人表示，iPhone 14規格大致符合市場預期，iPhone 14 Pro鏡頭升級至4800萬畫素，「瀏海」改為全新設計的「動態島」，是主要亮點，此外，在美國售價維持與前一代相同。

法人指出，高通膨與中國封城恐對全球手機市場造成不利影響，不過，預期iPhone銷售可望逆勢成長，2022年iPhone銷量應可成長約1.5%。市調機構集邦科技也預期，今年iPhone銷量有機會成長2.1%。

蘋果推出新機並未激勵蘋果概念股全面走揚，股價表現不同調，晶片代工廠台積電一度達新台幣475元，上漲2.5元。製造廠鴻海達107元，上漲1元。晶片封測廠日月光投控一度達82.5元，上漲2.3元，漲幅2.86%，表現相對強勢。

光學鏡頭供應商大立光與玉晶光則是震盪走低，由紅翻黑，大立光一度達1960元，下跌45元，玉晶光達438元，下跌13.5元，表現相對疲弱。（編輯：楊凱翔）1110908