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iPhone14加持 大立光9月營收衝22個月新高

2022/10/5 15:55
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）光學鏡頭龍頭大立光9月受惠iPhone 14加持，營收衝上新台幣51.03億元，年增22.31%，月增14%，重新站回50億元大關，同時創下22個月來新高。展望後勢，大立光表示，10月拉貨動能看來跟9月相當。

繼鴻海公布9月營收衝上8223億元歷史新高紀錄後，大立光最新公布的營收也繳出亮眼成績，睽違近2年，單月營收重新站回50億元大關。

大立光表示，目前訂單看來，預估10月客戶拉貨動能與9月相當，持續維持在高峰水準。至於後續則待10月13日第3季財報法人說明會時進一步說明。

大立光第3季單季營收134.77億元，較今年第2季成長39%，較去年同期成長13%；累計前9月合併營收332.85億元，較去年同期衰退2%，年減幅度已見到逐月收斂，法人預期10月就有機會轉為正成長。

觀察大立光9月產品出貨比重，2000萬畫素以上產品占10%至20%，1000萬畫素產品占50%至60%，800萬畫素以上產品占0%至10%，其他產品占30%至40%。（編輯：郭無患）1111005

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