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台股收跌270點摜破萬三探近2年低點 航運觀光重災區

2022/10/13 13:42（10/13 14:44 更新）
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台股13日開高走低，終場下挫270.51點，收在12810.73點，成交值新台幣2080.96億元。中央社記者鄭清元攝 111年10月13日
台股13日開高走低，終場下挫270.51點，收在12810.73點，成交值新台幣2080.96億元。中央社記者鄭清元攝 111年10月13日
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（中央社記者吳家豪台北13日電）解封概念股利多出盡，觀光及航空股下殺，加上市場觀望台積電等電子權值股法說會及美國9月通膨數據，台股今天開高走低，連破萬三及12900點關卡，終場跌270.51點，收在12810.73點，為近2年低點，成交值新台幣2080.96億元。

台股今天盤面一片慘綠，8大類股全黑，航運股成重災區，下跌4.77%；電子、金融分別下跌1.4%、2.75%。傳產族群的鋼鐵跌幅約3%，塑膠下挫2.27%。

市場關注蘋概雙王下午法人說明會，台積電今天上半場股價穩盤重回400元大關，終場不敵賣壓翻黑，下跌0.63%，收395元；光學鏡頭廠大立光下跌0.29%，收1745元。

航空雙雄長榮航、華航鎖跌停，收在25.15元、17.45元。餐飲股六角收跌停112.5元。

富邦投顧指出，在美國消費者物價指數（CPI）等不確定因素影響下，市場資金觀望氣氛持續，大盤先在萬三附近震盪，等待變數釐清。（編輯：楊蘭軒）1111013

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