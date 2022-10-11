台股第3季成交逾5億元大戶剩2091人 創2年來新低

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（中央社記者潘智義台北11日電）證交所統計，去年第2季台股成交金額新台幣5億元以上大戶衝過5000人大關，達5990人之後，逐季減少，至今年第3季僅剩2091人，創2020年第2季以來新低。

台灣證券交易所今天發布新聞稿指出，台股今年第3季成交5億元以上大戶2091人，為近兩年單季最低；成交1億元至5億元為1萬8384人，也是近兩年單季最低；成交1億元以下為388萬3309人，為近1年3個季度的最低。

證交所統計，第3季自然人占集中市場總成交值比重為57.71%，外資為31.53%，國內法人則為10.76%；

另外，9月成交量週轉率7.94%，較8月的9.11%下降1.17個百分點；9月當沖成交值占比38.97%，較8月38.74%略增0.23個百分點；9月平均每日當沖戶數8萬6646戶較8月減少6883戶。

9月指數股票型基金（ETF）成交值占比5.78%，較8月4.9%增加0.88個百分點；9月自然人成交值比重55.96%、外資成交值比重33.52%。

不過，9月有交易戶數286萬6195戶，較8月有交易戶數267萬5493戶增加19萬702戶；9月定期定額投資金額55億9337萬8682元，較8月的54億9351萬436元增加約9986萬元。（編輯：張均懋）1111011