台股連3紅 終場上漲90.62點邁向萬四

（中央社記者張建中台北6日電）台股今天震盪收高，終場上揚90.62點，連3天收紅，逼近13900點，持續向萬四大關邁進。大立光與台積電股價持續走高，為盤面多頭指標。



台股加權指數今天收在13892.05點，上漲90.62點，漲幅約0.66%，成交值新台幣1754.93億元。



電子股方面，光學鏡頭廠大立光9月受惠iPhone 14加持，營收衝高至51.03億元，創22個月來新高，股價表現強勁，收在1835元，大漲90元。



台積電股價也有不錯表現，尾盤爆出6000多張大量，收在451元，上漲6元，市值增加1555億元，達11.69兆元，並貢獻大盤約49點。



創意9月營收達21.07億元，再創新高，第3季營收首度突破60億元關卡，今天股價突破600元，收在616元，大漲43元，帶動力旺等IC設計服務及矽智財（IP）族群股價齊揚。



譜瑞-KY 9月營收持續下滑，落至13.47億元，月減8.86%，為19個月新低；第3季營收45.82億元，季減28.2%。譜瑞-KY今天股價表現相對疲弱，收在709元，下跌26元。整體電子類股指數上揚0.88%。



傳統產業股漲跌互見，汽車類股指數上揚1.65%，表現相對強勢；塑膠類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。金融類股指數上揚約0.75%。



兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股在經過連日強勁反彈後，指數逐漸逼近技術性壓力，走勢難免會趨於震盪，不過，觀察今天賣壓並不重，預期未來可望逐步震盪走高，挑戰萬四關卡。（編輯：楊蘭軒）1111006